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Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

Gaziantep’te kapıcılık yapan bir kişi, elektronik atıklardan saatte 50 kilometre hızla giden yüzde yüz elektrikli araç üretmeyi başardı.

İHA | 10.03.2020 - 13:43..
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Zafer Ayaz, çocukken hayal ettiği aracın projesini 6 yıl önce hazırladı.

Ancak maddi imkanlar el vermedi ve o hazırlık ancak bu yıl bitti. Ayaz, 4 ay önce yapımına başladığı aracın tamamında, atık malzemeler kullandı.

Aracın, kaportasını buzdolabından, panjuru meyve kasasından yapan Ayaz, direksiyonunda ise bisiklet jantı ve su gider borusu kullandı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde 11 yıldır kapıcı olarak çalışan Zafer Ayaz, bundan sonraki projesinin ise kendi kendini şarj eden araç yapmak olduğunu söyledi.

Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

4-5 BİN LİRAYA MAL OLDU

Ayaz, kapıcıların en büyük sıkıntısının market ve fırın siparişlerinin taşınması olduğunu belirterek, “Bina görevlilerinin bir sıkıntısı vardı market ve fırın işleri için gidip gelmek, malzeme taşımakta zorlanıyorduk, biz de tamamen evsel atıklarla kendimize araç yaptık. Proje, tasarım ve sonrasında yapması 4 ay sürdü. Masrafımız ise 4-5 bin lira oldu.” dedi.

Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

KENDİ KENDİNİ ŞARJ EDİYOR

Aracın tamamen elektrikli, 100 kilometre menzile sahip olduğunu ifade eden Ayaz, “Herhangi bir yedek parçası yok, yağ ihtiyacı yok tamamen el yapımı bir araçtır. Kullandığımız malzemeler, tamamen elektronik atıklarından. Örneğin; ön panjurumuz bir meyve kasasının altıdır, direksiyon simidimiz bisiklet jantıdır, üst kaplama stor perdedir, sacları buzdolabı sacı. Aracımız çift çeker ve tek çift olarak dönüşebiliyor onun için menzili de uzuyor. Aracımızın ileri versiyonu da tamamen kendi kendini şarj eden bir araç olacak. Şu an projemiz yarım, bunu ihtiyaçtan dolayı sağa sola gitmek için yaptım.” şeklinde konuştu.

Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

KAPICILARDAN TALEP YAĞIYOR

Aracın kendi atölyesinde çok kısıtlı imkanlarla yapıldığını kaydeden Zafer Ayaz, “Biraz destek olunması gerek. Aşırı bir petrol bağımlılığımız var, bu bağımlılıktan kurtulmamız gerekir. Görenler şaşırıyor fotoğraf çektiriyor, satılık mı diyen oluyor. Bölgedeki tüm kapıcı arkadaşların siparişi var, birer tane yapacağız onlara ve markete gidip gelme işinden kurtaracağız inşallah.” ifadelerini kullandı.

Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

Kapıcı, elektronik atıklardan elektrikli araç yaptı

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