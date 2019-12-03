taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7358
Euro
6.3549
Altın
1468.63
Borsa
108740.03
Gram Altın
271.078
Bitcoin
41761.14

Kapıkule sınır kapısında 14 yavru köpek ele geçirildi

Bir otomobilin bagajında yurda kaçak olarak sokulmak istenen Terrier cinsi köpeklere el konuldu.

DHA | 03.12.2019 - 15:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kapıkule Gümrük Muhafaza ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, kutu içinde uyutulmuş 14 Terrier cinsi köpek ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. Kapıkule Sınır Kapısı görevlilerince işlemleri tamamlanan yavru köpekler, yediemin olarak HAYTAP'a teslim edildi.

"UYANAMAYABİLİYORLAR"

Köpeklerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten HAYTAP temsilcisi Metin Gülhan, "4 beyaz, 4 kahverengi ve 6 alaca renk olan 14 Terrier cinsi yavru köpeğimizin sağlık durumları iyi. Bu hayvanları kaçırırken genelde ilaçla uyutuyorlar ve çok uygunsuz halde taşımaya çalışıyorlar. Bundan dolayı maalesef birçoğu yollarda telef oluyor ya da ölümcül hastalıklara yakalanıyorlar. Bu hayvan kaçakçılığı son bulsun. Bu hayvanlar da bir can daha bebekler. Daha yavruyken annelerinden ayırıyorlar. Çok üzülüyoruz. Telef oluyorlar yollarda." diye konuştu.

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -1

"ÜCRETSİZ SAHİPLENDİRİLECEK"

Yakalanan köpeklerin aşı ve veteriner kontrolünden sonra ücretsiz şekilde sahiplendirileceğini açıklayan Metin Gülhan, "HAYTAP olarak köpeklere yedieminlik yapıyoruz. Köpeklerin veteriner kontrolleri ve aşılamaları yapıldıktan sonra ücretsiz şekilde gönüllük esasıyla sahiplendireceğiz." şeklinde konuştu.

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -2

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -3

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -4

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -5

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -6

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -7

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -8

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -9

Kapıkule'de 14 yavru köpek ele geçirildi -10

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

Binali Yıldırım tekrar TBMM Başkanı oluyor iddiası

218
Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

Tekirdağ'da SGK'yı zarara uğratan 46 kişi yakalandı

266
Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

Ece Seçkin: Boy kompleksim yok

74
Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

Sahte peygamberin gömüldüğü mezarlığa yoğun talep

247
Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

Kasım ayı enflasyon verileri açıklandı

288
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termik santral vetosu soruldu

112
İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

İhsan Eliaçık'a göre içkinin Kur'an'da cezası yok

389
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir