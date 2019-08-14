Kapıkule Sınır Kapısı'nda gurbetçilere özel park yeri

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek üzere ana vatana gelen yüz binlerce Türk için dönüş vakti yaklaştı.

Yurt dışında yaşayan Türklerin, dönüş yolunda sınır kapısında işlemler için bekleme süresini kısa tutmak ve rahat geçirmelerini sağlamak için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Edirne Valiliği yoğun uğraş veriyor.



Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in talimatıyla, ilk kez Kapıkule Sınır Kapısı yakınına oluşturulan park alanı sayesinde, çıkışlarda uzun kuyruklar oluşmayacak.

45 DÖNÜM 750 ARAÇ KAPASİTELİ PARK ALANI

Yaklaşık 45 dönümdeki bin 750 araç kapasiteli parka numara alıp girecek olan yurt dışında yaşayan Türkler, sıranın kendisine ne zaman geleceğini ekrandan takip edebilecek. Sırası ve geçiş süresi belli olacak ziyaretçi, bu zamanını dinlenerek geçirecek.



Tuvaletler, televizyon izleme ve dinlenme alanları, ücretsiz internet erişiminin olduğu parkta, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca da çocuk oyun alanları oluşturuldu.





