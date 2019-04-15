Kapıkule’de 1 milyonluk elektronik sigara ve gözlük yakalandı

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince risk değerlendirmesi ve istihbarat çalışmaları sonucunda tespit edilen bir araç, Kara Kapıları Taşıt Takip programı üzerinden takip edilmeye başlandı.

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na geldiği uyarısı üzerine şüpheli araç, pasaport ve gümrük işlemlerini müteakip x-ray taramasına sevk edildi.

EŞYALARI GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra gözlem altına alınan araç şoförünün, araçta bulunan bazı eşyaları indirerek x-ray taramasından gizlemeye çalıştığı görüldü.

Bunun üzerine detaylı arama ve kontrollerde aracın bagajında, arka koltukların ayak koyma yerlerinin altındaki boşluklarda çok sayıda elektronik sigara ve güneş gözlüğü tespit edildi.

Yapılan sayım sonucunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan, 1.790 adet elektronik sigara ve parçaları ile 4 bin adet güneş gözlüğüne el konuldu. Olayla ilgili adli soruşturmaya devam ediliyor.