Kapıkule’de dev uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Edirne Kapıkule'de, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

EDİRNE VE İSTANBUL POLİSİNDEN ORTAK OPERASYON

Çalışmalar kapsamında, Narkotik ekipleri ve Edirne Gümrük Muhafaza görevlileri bir tırda arama yaptı.

Yapılan aramada 200 bin adet civarında uyuşturucu ele geçirilirken, İstanbul'da da bir depoda yapılan aramada ise toplam 196 paket halinde 160 kilogram gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Kapıkule’de dev uyuşturucu operasyonu

11 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Düzenlenen baskınlarda olayla ilgili 11 zanlı yakalanarak, gözaltına alındı. 11 şüpheli, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrollerinin ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.