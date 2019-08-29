Kapıkule'de İran plakalı tırda 500 kilo eroin bulundu

Edirne'deki, Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen İran plakalı TIR'ın sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, araçta arama yaptı.
Araç daha sonra detaylı arama için X- Ray bölümüne alındı.
500 KİLO EROİN BULUNDU
Burada tırın gizli bölmelerinde 500 kilo eroin bulundu. Eroinin, Avrupa ülkelerine götürüleceği öğrenilirken, olayla ilgili İranlı tır sürücüsü ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, işlemlerin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.