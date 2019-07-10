Kapıkule'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Ekipler, gümrük kaçakçılığına yönelik sürdürdüğü çalışmada, tır ile yurda kaçak eşya sokulacağının bilgisini aldı.

Polisin Bulgaristan'dan takibe aldığı D.G.T.'nin kullandığı tır, pazar gecesi yarısı Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

TIRLARIN PLAKASINI DEĞİŞTİRDİ

Polis ve Kapıkule Gümrük Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile ortak yürütülen çalışmada tır, detaylı aramadan geçirilmesi için X- Ray cihazına yönlendirildi. Yönlendirmenin ardından tır sürücüsünün, aynı marka başka tır ile plaka değişikliği yaptığı belirlendi.

Bunun ardından iki araç da X- Ray taramasına yönlendirilip, detaylı aramadan geçirildi.

TIRLARDAN ÇIKAN ZULALAR POLİSİ DE ŞAŞIRTTI

Aramada tırda; 4 go kart aracı, 11 bin atomizer, 2 bin 500 elektronik sigara, 6 bin elektronik sigara likiti, 153 bin sigara filtresi, 440 bin sigara kağıdı, 380 bin makaron, 3 bin değişik marka ve ebatlarda içki, 5 bin ilaç, 2 bin 500 telefon ekranı, 1.600 cep telefonu, 18 bin güneş gözlüğü, 760 çanta, 705 otomobil parçası ile 4 lüks otomobil motoru, 5 bin kilo çay olmak üzere çok sayıda gümrük kaçağı eşyası ele geçirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, ele geçirilen malzemelerle ilgili, Bulgar uyruklu tır sürücüleri I.L.D., D.G.T. ile Y.K., O.S., S.D., M.A., S.B. ve G.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.









