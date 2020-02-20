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Kapıkule'de 4.5 milyon makaron ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince yapılan operasyonda, bir tır içerisinde 450 adet kolinin içinden çok sayıda makaron çıktı.

İHA | 20.02.2020 - 11:46..
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Bulgaristan'dan Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen Türk plakalı tır, şüpheli görülerek X-Ray taramasına sevk edildi.

Gerçekleştirilen taramada yükünün fazla olması üzerine araç, detaylı kontrol yapılmak üzere arama hangarına alındı.

KOLİ İÇERİSİNDEN 4 BUÇUK MİLYON MAKARON ÇIKTI

Yapılan kontrollerde, halatı kesik dorsenin kapıları açıldığında aracın içinde, yasal yükünün üzerinde çok sayıda koli bulunduğu saptandı. Yapılan sayım ve tespitte araçta bulunan 450 adet koli içerisinde toplam 4 milyon 500 bin adet makaron ele geçirildi.

Kapıkule'de 4.5 milyon makaron ele geçirildi.

DEĞERİ 552 BİN LİRA

Kaçak sigara yapımında kullanılan makaronların, gümrüklenmiş değerinin 552 bin TL olduğu belirlendi.

Ele geçirilen makaronların yanı sıra kaçak eşyanın naklinde kullanılan tıra da el konuldu. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kapıkule'de 4.5 milyon makaron ele geçirildi.

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