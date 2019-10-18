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Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele bulundu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda arama yapılan otomobilde; yurda kaçak olarak sokulmak istenen pitonlar ve yavru timsah ile kertenkelelere el konuldu.

DHA | 18.10.2019 - 15:33..
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Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgaristan uyruklu R.D.M.'nin otomobilinde, gümrük görevlilerince rutin kontrol kapsamında arama yapıldı.

PİTON, YAVRU TİMSAH VE KERTENKELE

Aracın bagajında, stepne boşluğuna gizlenen canlı 2 piton fark eden görevliler, aracı X-ray taramasına soktu. Otomobilde yapılan detaylı aramada, bagajın yan duvarlarına gizlenen 1 yavru timsah, 10 yavru kertenkele ile 4 yavru piton bulundu.

Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele bulundu

BULGAR SÜRÜCÜYE SORUŞTURMA

Hayvanlara, 'Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme' (CİTES) kapsamında olması ve yasa dışı yollarla yurda sokulmak istenmesi nedeniyle el koyuldu. Hayvanlar, Doğa Koruma, Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Bulgar sürücü R.D.M. hakkında soruşturma başlatıldı.

Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele bulundu

Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele bulundu

Kapıkule'de piton, yavru timsah ve kertenkele bulundu

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