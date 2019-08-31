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Kapıkule’de PKK'lı terörist yakalandı

Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isteyen terör örgütü PKK şüphelisi bir şahıs, PKK propagandası yapma suçundan gözaltına alındı.

İHA | 31.08.2019 - 13:17..
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M.S. isimli şahıs, Türkiye’de yıllık iznini geçirdikten sonra yaşadığı ülke olan İsviçre’ye dönmek için aracı ve ailesi ile birlikte çıkış yapmak üzere Kapıkule Sınır Kapısı’na geldi.

Kapıkule’de PKK'lı terörist yakalandı

GÜMRÜK İŞLEMLERİ SIRASINDA TESPİT EDİLDİ

Gümrük işlemleri sırasında söz konusu şahsın, terör örgütü PKK’ya yönelik propaganda suçundan aranması olduğu tespit edildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan PKK şüphelisi M.S., Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi’ne sevk edildi.

Kapıkule’de PKK'lı terörist yakalandı

Soruşturma sürüyor.

Kapıkule’de PKK'lı terörist yakalandı

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