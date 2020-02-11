Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen risk analizi sonucu, İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı tır riskli bulundu.

İNCELEME YAPILDI

Gübre cinsi eşya taşıdığı belirtilen tır, x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, araç arama hangarına alındı.

2 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeklerinin de araçta bulunan bazı çuvallara tepki vermesinin ardından şüpheli çuvallar araçtan indirilerek içleri açıldı. Yapılan incelemede, 213 çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 2 ton 70 kilo esrar bulundu.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken, söz konusu uyuşturucuyu taşıyan tırın yabancı uyruklu şoför gözaltına alındı.

YENİ BİR REKORA İMZA ATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gümrük kapılarında kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermediklerini belirterek, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kilo ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kilo uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren, başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.