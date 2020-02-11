taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0325
Euro
6.5851
Altın
1566.93
Borsa
118528.14
Gram Altın
304.25
Bitcoin
58942.6

Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekiplerince ele geçirilen uyuşturucunun, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olduğu bildirildi.

İHA | 11.02.2020 - 11:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen risk analizi sonucu, İtalya'dan Gürcistan'a gitmek üzere gümrük kapısına gelen yabancı plakalı tır riskli bulundu.

İNCELEME YAPILDI

Gübre cinsi eşya taşıdığı belirtilen tır, x-ray tarama cihazına yönlendirildi. Tarama sırasında şüpheli yoğunluğa rastlanması üzerine, araç arama hangarına alındı.

Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

2 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik dedektör köpeklerinin de araçta bulunan bazı çuvallara tepki vermesinin ardından şüpheli çuvallar araçtan indirilerek içleri açıldı. Yapılan incelemede, 213 çuval içerisine gizlenmiş vaziyette 2 ton 70 kilo esrar bulundu.

Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen rekor miktardaki uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 124 milyon 220 bin lira olduğu tespit edilirken, söz konusu uyuşturucuyu taşıyan tırın yabancı uyruklu şoför gözaltına alındı.

Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

YENİ BİR REKORA İMZA ATILDI

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, gümrük kapılarında kaçakçılığa, uyuşturucuya geçit vermediklerini belirterek, "Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kapıkule’de gerçekleştirilen bir operasyonda, 2 ton 70 kilo ağırlığında esrar ele geçirilerek, yeni bir rekora imza atıldı. Geçtiğimiz aylarda İstanbul Havalimanı'nda ele geçirilen 1.7 ton uyuşturucu ile ülkemiz havalimanlarında gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalamasını gerçekleştiren ekiplerimiz, bu defa yeni ve daha büyük bir yakalamaya imza attı. Kapıkule Gümrük Kapısı'nda şüpheli bir tırda yapılan arama sonucu ele geçirilen 2 ton 70 kilo uyuşturucu, ülkemiz tarihinde kara kapılarında tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu yakalaması oldu. Bu önemli yakalamayı gerçekleştiren, başta Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü olmak üzere gece gündüz demeden büyük bir özveriyle kaçakçılıkla mücadele eden Gümrük Muhafaza ekibimizi canı gönülden kutluyorum." dedi.

Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

Kapıkule'de tırda 2 ton 70 kilo esrar ele geçirildi

İlginizi Çekebilir
Mersin'de selin süreklediği odunlar dağıtılacak
Mersin'de geçen haftaki sağanak ve fırtınada ağaçlardan koparak sel sularıyla sahile taşınan odun parçaları, yoksul ailelere dağıtılacak.
Kartal'da çocuğunu görmek isteyen baba, hayatını kaybetti
Boşandığı eşi ve ailesi tarafından çocuğu kendisine gösterilmeyen Adnan Yılmaz, çocuğunu görmek için eski kayınpederinin evine gidince aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklandı.
Ardahan'da eksi 38 derecede okula gidiyorlar
Ardahan'ın Göle ilçesinde hava sıcaklığı, gece saatlerinde eksi 38 dereceye kadar düştü.
Sultangazi'de drift yapan sürücüyü uyardı, darbedildi
Babasına ait otomobille eve giderken drift yaparak trafiği tehlikeye sokan sürücüye "Bizi mi öldüreceksin" uyarısında bulunan Yılmaz Yılmaz, 30 kişilik grubun saldırısına uğradı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
LPG'li aracın mucidinden, yüzde 70 yakıt tasarruflu motor
199
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
Doğu Perinçek'ten canlı yayında Esad güzellemesi
165
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
Erbil'de Türk diplomatı şehit edenlere idam cezası
132
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
Afet yönetim uzmanı: İstanbul en kötüsüne hazırlanmalı
72
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı
212
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
Koronavirüsün kuluçka süresi 24 güne çıktı
24
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
Elon Musk: Facebook'u silin gitsin
23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir