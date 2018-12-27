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Kapının üstünden atlamaya çalışan çocuk son anda kurtuldu

Ordu'da atlamaya çalıştığı demir kapıda asılan kalan çocuğun yaşadığı zor anlar anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA | 27.12.2018 - 21:43..
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Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, bir sitenin önünde oyun oynayan 3 çocuktan biri, içeriye girmek için kapalı olan otomatik demir kapının üzerine çıktı.

EŞOFMANI DEMİRE TAKILDI

Kapının önüne bir araç yaklaşınca otomatik kapı açılmaya başladı. Bu esnada demirin üzerinde panikleyen çocuk düşme tehlikesi yaşadı. Eşofmanı demire takılınca çocuk aşağıya inemedi. Çocuk araçtan inen bir kişi ve arkadaşlarının yardımıyla demirin üzerinden yara almadan kurtarıldı.

Kapının üstünden atlamaya çalışan çocuk son anda kurtuldu VİDEO

Kapının üstünden atlamaya çalışan çocuk son anda kurtuldu
Kapının üstünden atlamaya çalışan çocuk son anda kurtuldu
Kapının üstünden atlamaya çalışan çocuk son anda kurtuldu

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