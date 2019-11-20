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Kapısı açık minibüsten düştü

Küçükçekmece'de kapısı açık şekilde ilerleyen yolcu dolu minibüsten düşen genç kız başından yaralandı.

DHA | 20.11.2019 - 11:38..
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Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay geçtiğimiz perşembe günü sabah saatlerinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kanarya Mahallesi'nde yaşandı.

Ayakta yolcuların da bulunduğu yolcu minibüsü, kapısı açık şekilde ilerliyordu. Bu sırada ayakta yolculuk yapan lise öğrencisi genç kız, sola dönüş yapan minibüsün açık kapısından yola düştü.

ARAÇLARIN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Genç kızın minibüsten yola düştüğünü gören arkadaşları ve yolcular, büyük panik yaşadı. İşlek yolda şans eseri genç kız diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu.

Küçükçekmece'de kapısı açık ilerleyen minibüsten liseli kız düştü İZLE

MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI

Minibüsten inen yolcular ile çevredekiler yerde yatan kızın yardımına koştu. Başından yaralanan genç kız için olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı kızı hastaneye kaldırdı. Genç kızın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan minibüs şoförü Mustafa K. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı.

Kapısı açık minibüsten düştü

ÇEVRE SAKİNLERİ O ANLARI ANLATTI

Olayı o sırada yine aynı minibüste olan kızından dinlediğini söyleyen Ramazan İnan, "Biz düştüğünü gördük. Sonra minibüs durdu." dedi. İnan, kapı açık olunca tedirgin olduklarını belirterek, "Sıkıntılı bir durum bu. Minibüslerde yaygın. Bu tarz şikayetler çok oluyor. En azından yolcu alınınca kapı kapandıktan sonra minibüs hareket ederse, daha sağlıklı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kapısı açık minibüsten düştü

"KAN GELDİĞİNİ GÖRDÜM"

Çevre sakinlerinden Ahmet Borya ise "Kafasını yere çarpmıştı. Kan geldiğini gördüm. Açık olmaması lazım kapıların. Hiç kimse istemez açık halde yolculuk yapmak. Tutunuyorsun ama risk." şeklinde konuştu.

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