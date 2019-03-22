Kapkaç yapan hırsızlar polise yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesinde 33 yaşındaki Özge B., arkadaşının evinden çıkıp kendi evine gitmek isterken yanına, 17 yaşındaki E.A. motosikleti ile yaklaştı.

Motosiklette arkada oturan 23 yaşındaki Ömer Y. ise kadının elindeki cep telefonunu alıp kaçtı. Bu sırada genç kadın çığlık atınca, çevredeki vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede en yakın güven tim ekipleri, olay yerine geldi. Yüzleri kar maskesiyle kapalı olan şahıslar, kaçarken güven tim ekiplerini görünce kapkaç yaptıklarına pişman oldu. Zanlılar kar maskelerini çıkartıp yoldan geçen bir çocuğa da cep telefonunu vererek, "Bu telefonu al, polis merkezine götür." dediler.

POLİS ARA SOKAKTA YAKALADI

Çocuk da telefonu alıp polis merkezine doğru yola çıktı. Tekrar kadının yanına giden zanlılardan biri, "Telefonunuz mu çalındı, geçmiş olsun. Az önce bir çocuk gördük elinde bir telefon vardı, siz polis merkezine gidin bence." dedi. Şahıslar, daha sonra da olay yerinden ayrıldı. Ancak olay yerine gelen polis, bir süre sonra zanlıları kullandıkları motosikletten teşhis edip, Meydan Mahallesi ara sokaklarında yakaladı. Zanlılar, önce cep telefonu çaldıklarını kabul etmedi ancak daha sonra cep telefonunu aldıklarını ancak polisi görüp korkarak pişman olduklarını ve telefonu bir çocuğa verip 5 Ocak Polis Merkezi'ne gönderdiklerini, telefonu kadının oradan alabileceğini söyledi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Bunun üzerine genç kadın, gidip telefonunu aldı. Yaşı küçük şahıs çocuk, şube müdürlüğüne teslim edilirken diğer zanlı, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü. Bu arada yapılan çalışmada zanlıların kullandığı motosikletin de 19 Mart günü çalındığı tespit edildi.

Ayrıca zanlıların; kapkaç, yağma, uyuşturucu, ruhsatsız silah bulundurma, adam yaralama, tehdit gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirtildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ömer Y., tutuklanırken E.A. ev hapsi cezası aldı.