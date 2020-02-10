Kapkaççıların film sahnelerini aratmayan kaçışı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, bankadan yüklü miktarda para çeken bir kişiyi takibe alan hırsızlar, uygun anı kolladıktan sonra yaklaşık 400 bin TL parayı çalıp otomobillerine bindi.

KIRMIZI IŞIKTA ENGELE TAKILDILAR

Mağdur ile güvenlik görevlileri ise kaçan hırsızların peşine takıldı. Kırmızı ışıkta bekleyen otomobiller hırsızların kaçışına engel olunca, hırsızlar ilginç bir yönteme başvurdu.

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SÜRÜCÜLERLE KONUŞUP ARAÇLARI YOL KENARINA ÇEKTİRDİLER

Otomobilden inen hırsızlar, yolda bekleyen araç sürücüleriyle konuşarak araçları acele bir şekilde yolun kenarına çektirdi. Daha sonra otomobile binen hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı.

Güvenlik görevlileri ile mağdur kişi, aracın peşinden koştuysa da hırsızları yakalayamadı.