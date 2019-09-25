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Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi

Samsun'da bir kadının cüzdanını ve telefonunu aldıktan sonra kaçan şüpheli polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

DHA | 25.09.2019 - 21:16..
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Samsun'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde H.B.'nin (54) cüzdanı ve telefonunu kapkaç yoluyla çalan kırmızı tişörtlü bir şüphelinin başka bir vatandaş tarafından kovalanması sonucu çaldıklarını bırakıp kaçtığı ihbarını aldı.

TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kameralarından takibe alınan şüphelinin, kırmızı tişörtünden tanınması sonucu İbrahim B. olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İbrahim B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kapkaççıyı kırmızı tişörtü ele verdi

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