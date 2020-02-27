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Kapkaçtan tutuklanan oğlunu görünce ağlamaya başladı

Denizli'de yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ü takip edip, çantasını kapkaç yöntemiyle çalan kuaför, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen kuaför, tutuklandı.

DHA | 27.02.2020 - 14:30..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesi Sümer Mahallesi'nde yürüyerek evine gitmeye çalışan yüzde 60 bedensel engelli Ali Küçük'ün yanına yaklaşan kişi, çantasını kapkaç yöntemiyle çalıp, kayıplara karıştı.

Olay sırasında çantasını vermemek için direnirken, dengesini kaybederek düşen Küçük, hafif yaralandı.

Kapkaçtan tutuklanan oğlunu görünce ağlamaya başladı

GÜVENLİK KAMERALARINDA ORTAYA ÇIKTI

Küçük'ün durumu bildirmesiyle harekete geçen polis, bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kapkaç yapan kişinin, kuaför Kadir Yasin Avcu (24) olduğu tespit edildi. Polis, 25 Şubat'ta Avcu'yu evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

Kapkaçtan tutuklanan oğlunu görünce ağlamaya başladı

Kapkaçtan tutuklanan oğlunu görünce ağlamaya başladı

ANNESİ GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE YALVARDI

Suçunu itiraf eden Avcu, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Bu sırada oğlunu elleri kelepçeli olarak gören anne Halime Avcu, "Çocuğumu görmek istiyorum. Ben anneyim, o bir şey yapmadı." diyerek, gözyaşı döktü.

Kapkaçtan tutuklanan oğlunu görünce ağlamaya başladı

Kadir Yasin Avcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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