1 milyonluk vurgun yapan kapora çetesi çökertildi

Antalya'daki dolandırıcılık olayı, otomobil satın almak isterken 'kapora' verip dolandırılan 25 mağdurun, polise şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı.

ADRESLER TEK TEK BELİRLENDİ

Şikayetler üzerine teknik ve fiziki takip başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri ve yaşadıkları yerleri tek tek belirledi. Ardından da operasyon için harekete geçti.

3'Ü ESKİ POLİS ÇIKTI

Antalya'da 15, İstanbul'da 2 adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis; 3'ü eski polis, 15 çete üyesini gözaltına aldı. İstanbul'da yakalanan 2 şüpheli, Antalya'ya getirildi.

50 SUÇTAN ARANAN ÇETE LİDERİ YAKAYI ELE VERDİ

İstanbul'da yakalanan çete lideri Veysel K.'nin, 50 suçtan arandığı ancak son operasyona kadar bir türlü yakalanamadığı ortaya çıktı. Polisin baskın yaptığı evlerde ise çok sayıda sahte ehliyet ve kimlik ile 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bir miktar para ele geçirildi.

POLİS KILIĞINDA SOYGUN

Şüpheliler arasında bulunan kadının; çetenin mali işlerini yürüttüğü belirlenirken, gözaltına alınanların daha önce polis yelekleri giyerek gittikleri Antalya'daki bir iş yerinde arama yaptıkları, bu sırada buldukları 50 bin TL'yi aldıkları tespit edildi.

1 MİLYONLUK VURGUN

Çetenin, internet üzerinden satışa çıkarılan otomobillerin bilgilerini kopyalayarak, ilan verdikleri ve kendilerini arayan müşterileri, 2 ile 5 bin TL arasında kapora alarak dolandırdıkları belirlendi. Dolandırıcıların yaklaşık 1 milyon TL'lik vurgun yaptığı kaydedilirken, ifade alma işlemleri tamamlanan 15 şüpheli, adliyeye sevk edildi.