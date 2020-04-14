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Kaprolali nedir

İstemeden veya kontrolsüz şekilde küfürlü konuşmaya, uygun olmayan sözcükler kullanmaya kaprolali denir.

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Kaprolali nedir

Tourette sendromunun bir özelliği olan kaprolali, insanları zor durumda bırakabilir. Kaprolali, aynı zamanda küfür etme hastalığı olarak da bilinebilir.

Kaprolali nedir

Bu hastalığın belirtileri küçük yaşlarda ortaya çıkar. Ergenlik dönemiyle beraber artış gösterebilir.

Belirtileri zamanla azalsa bile ömür boyu süren kronik bir durum haline de gelebilir.

Hastalığa sahip olan kişiler, istemsizce saldırgan tavırlar sergileyebilir.

Tik ve kelimelerden oluşan kaprolali, belirlenmeyen karmaşık bir nöropsikiyatrik bozukluktur.

Kaprolali nedir

TİKLERİN GÖRÜLDÜĞÜ YERLER

Yüz kaslarının sürekli hareketi, boyun kaslarında meydana gelen tikler, gereksiz yere sürekli burun çekme, omuz silkmek, parmak çatlatmak, dizini ve ayaklarını sallamak, gözleri sık sık ayırmak, yutkunma veya yutar gibi harekette bulunma, göz kırpmalar, boğaz temizlemeye zorlama tikleridir.

Kaprolali nedir

TEDAVİSİ NASIL OLUR

Kaprolali, karmaşık bir ses tikiyle tanımlanır ve Tourette sendromunun en dikkat çekici, sosyal açıdan sıkıntı verici bir belirtidir.

Kaprolali görülen kişilerde iletişim bozukluğu meydana gelebilir.

Kaprolali nedir

Bu hastalık, şizofreniye yol açabilir.

Kaprolali tedavisinde, botoks enjeksiyonları gibi maddeler kullanılır. Bu tedavi sistemi de genel olarak rahatlamayı sağlar.

Kaprolali ile karşı karşıya kalan kişiler, uzman bir doktor tarafından destek alabilir.

Kaprolali nedir

Tedavi sırasında bireyin çevresindeki kişiler uyarılmalı ve bilgilendirilmelidir.

Tik bozukluğuna neden olan durumlar tespit edilirse, süreç daha hızlı ilerleyebilir.

Kaprolali nedir

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