Kapsama alanı, 5G'nin önündeki en büyük sorun olacak

Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde, bu teknolojinin Almanya'da resmen kullanıma açıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık.

Öte yandan Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri de 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sürüp, kullanıcıların bu teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

Almanya’da denenmeye başlanan 5G teknolojisi hakkında açıklamada bulunan yazılım mühendisi Doç. Dr. Taner Çevik, 5G teknolojisinin en önemli sorunun kapsama alanı olacağını söyledi.

KAPSAMA ALANI BAKIMINDAN 5G KISITLI OLACAK

5G teknolojisinin kapsama alanı bakımından kısıtlı olduğunu belirten Taner Çevik, “Veri iletişiminin sağlanabilmesi için bir kaynak gerekmekte. Bu kaynak sonsuz gibi görünen havadır. Ancak bu sınırsız gibi görünen kaynağı da fütursuzca kullanmak mümkün değildir.

5G ile birlikte daha yüksek frekanslı ancak daha küçük dalga boylu elektromanyetik dalgaları kullanarak iletişime geçilmektedir. Çünkü daha geniş bant aralıklarına daha fazla kapasiteye sahip oluyorsunuz. Ancak, burada bir sorun karşınıza çıkıyor: iletim mesafeniz kısalıyor. Çünkü yüksek frekans bantlarında bozulma çok daha fazla ve bu sinyallerin engellerden geçemiyor.'' ifadelerini kullandı.

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5G teknolojisine bir anda geçilemeyeceğinin altını çizen Taner Çevik, her ne kadar ABD ve Almanya'da 5G'ye geçilse de tam anlamıyla altyapı sağlanması için biraz daha zaman geçmesi gerektiğini belirtti.

"Ülkemizde ne zaman 5G’yi göreceğiz?" sorusunu da yanıtlayan Çevik, ''ABD ve Almanya’da henüz pilot bölgelerde test edilen 5G için bizim bir miktar daha beklememiz gerekecek.” diye konuştu.

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