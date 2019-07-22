taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6761
Euro
6.3712
Altın
1427.75
Borsa
102014.72
Gram Altın
260.586

Kapsama alanı, 5G'nin önündeki en büyük sorun olacak

Ülkemizde de kullanıma girecek 5G teknolojisinin karşılaşacağı en büyük problem, kapsama alanı yetersizliği olarak görülüyor.

DHA | 22.07.2019 - 10:37..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son aylarda birçok ülkede kurulumuna başlanan 5G ağları, kullanıcılara sunduğu yüksek hızlı internet ve sıfır gecikme süresiyle şimdiden birçok kullanıcı tarafından merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde, bu teknolojinin Almanya'da resmen kullanıma açıldığı haberini sizlerle paylaşmıştık.

Öte yandan Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri de 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sürüp, kullanıcıların bu teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

Almanya’da denenmeye başlanan 5G teknolojisi hakkında açıklamada bulunan yazılım mühendisi Doç. Dr. Taner Çevik, 5G teknolojisinin en önemli sorunun kapsama alanı olacağını söyledi.

5g

KAPSAMA ALANI BAKIMINDAN 5G KISITLI OLACAK

5G teknolojisinin kapsama alanı bakımından kısıtlı olduğunu belirten Taner Çevik, “Veri iletişiminin sağlanabilmesi için bir kaynak gerekmekte. Bu kaynak sonsuz gibi görünen havadır. Ancak bu sınırsız gibi görünen kaynağı da fütursuzca kullanmak mümkün değildir.

5G ile birlikte daha yüksek frekanslı ancak daha küçük dalga boylu elektromanyetik dalgaları kullanarak iletişime geçilmektedir. Çünkü daha geniş bant aralıklarına daha fazla kapasiteye sahip oluyorsunuz. Ancak, burada bir sorun karşınıza çıkıyor: iletim mesafeniz kısalıyor. Çünkü yüksek frekans bantlarında bozulma çok daha fazla ve bu sinyallerin engellerden geçemiyor.'' ifadelerini kullandı.

5g

'TÜRKİYE İÇİN HENÜZ ERKEN'

5G teknolojisine bir anda geçilemeyeceğinin altını çizen Taner Çevik, her ne kadar ABD ve Almanya'da 5G'ye geçilse de tam anlamıyla altyapı sağlanması için biraz daha zaman geçmesi gerektiğini belirtti.

"Ülkemizde ne zaman 5G’yi göreceğiz?" sorusunu da yanıtlayan Çevik, ''ABD ve Almanya’da henüz pilot bölgelerde test edilen 5G için bizim bir miktar daha beklememiz gerekecek.” diye konuştu.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mekke'nin yanı başında müzik festivali

Mekke'nin yanı başında müzik festivali

391
Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

Trump'ın damadı Yüzyılın Anlaşması için Orta Doğu turunda

154
F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

F-35 teslimatlarında gecikme yaşanacak

110
Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

Avrupalı turistlerin tercih ettiği ülkeler sıralaması

70
Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

Didem Soydan'dan Lider Şahin açıklaması

27
Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

Hükümetin kamu işçilerine yeni teklifi belli oldu

90
Çelik araba kullanmayı bıraktı

Çelik araba kullanmayı bıraktı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir