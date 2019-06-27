Kaptan Düşükdon’un yaratıcısından: Köpek Adam Tasmasından Kurtuluyor

Köpek Adam, iyilerin can dostu, kötülerin amansız düşmanı! Çocukların ise, ilgiyle okuduğu, sevgiyle kucakladığı bir kahraman. Şimdi yepyeni maceralarıyla çocuklarla buluşmak için geri döndü. Yine her zamanki gibi yaramazlıklara da maceradan maceraya koşmaya da doyamıyor. Çocukların onu neden böyle çok sevdiğine sanırım siz de şaşırmadınız…

(Dav Pilkey)

KÖPEK ADAM TASMASINDAN KURTULUYOR

Köpek Adam yine bir işler peşinde. Düşmanlarını kah ustalıkla kah şansın yaver gitmesiyle alt etmeye devam ediyor. Bu kitap, aslında çocuklara, hiç kimsenin mutlak iyi ya da mutlak kötü olamayacağını aşılamak istiyor. Ancak bunu yaparken didaktik bir dilden uzak ve çocukları, seveceği bir anlatımla mizahi tarzda kucaklıyor. Buradaki öğretide her şey çocuğun hayal gücüne, sezgilerine kalmış…

Bunun yanında çizim ve sayfa çevirme teknikleri ile çocukların el becerilerinin gelişimini de destekleyen kitap, bir çizgi roman olarak tasarlanmış. Çocukların ilgisini çekecek bir yönü daha var yani…

Köpek Adam Tasmasından Kurtuluyor

Dav Pilkey

Çev.: Pınar Gönen

Altın Kitaplar

S.: 224

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Damla Karakuş

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