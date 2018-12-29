Kar Erzurumluları hem yoruyor hem sevindiriyor

Erzurum’da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.

ULAŞIM YOLLARI KAPANDI

Kar yağışı nedeniyle Erzurum’da bin 1143 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğiyle yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

ERZURUM'UN GÜZEL MANZARASI FOTOĞRAFLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

Erzurum’da sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı şehir merkezinde birbirinden güzel görüntülere sahne olurken, güzelliği kaçırmak istemeyen bazı vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı sonsuz kıldı.

ERZURUM GELİNLİĞİNİ GİYDİ

Atatürk Üniversitesi kampüsünde ağaçların üzerine kar yağmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraf çeken vatandaşlar Erzurum’un gelinliğini giydiğini ve beyazın bu şehre yakıştığını söyledi.