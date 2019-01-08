taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39015
Euro
6.16975
Altın
1282.48
Borsa
89951.09
Gram Altın
222.2

Kar fotoğrafı çekmek isteyen genç uçuruma düştü

Denizli'de ormanlık alanda kar fotoğrafı çekmek için çıktığı seyir terasından dengesini kaybederek uçuruma düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

AA | 08.01.2019 - 08:52..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Bağbaşı Mahallesi Gözkaya mevkisindeki seyir terasına üç arkadaşıyla çıkan Şahin Cengiz (27), kentte yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının fotoğraflarını çektiği sırada dengesini kaybedip uçuruma düştü.

30 METRE SONRA DALA TUTUNDU

Aşağıya doğru yuvarlanan Cengiz, yaklaşık 30 metre derinlikte ağaçların arasında bir dala tutunarak durabildi.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kar fotoğrafı çekmek isteyen genç uçuruma düştü

KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Ekipler, Cengiz'in bulunduğu bölgeye inerek, kurtarma çalışması başlattı. Donma tehlikesi geçiren Cengiz, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından halatla yukarı çekilerek kurtarıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Sol ayağında kırık olduğu öğrenilen Cengiz, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kar fotoğrafı çekmek isteyen genç uçuruma düştü

Kar fotoğrafı çekmek isteyen genç uçuruma düştü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

19
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

79
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

181
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

9
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

11
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

29
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir