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Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yaklaşık 10 santimetreyi bulan beyaz örtüsüyle büyülüyor

AA | 06.12.2019 - 04:27..
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Bolu'ya yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük tabiat Parkı'nda kar yağışıyla birlikte hayranlık uyandıran manzaralar oluştu.

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

ORTAYA MUHTEŞEM GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Tabiat parkı içerisinde bulunan göldeki yansımalar ortaya muhteşem görüntüler çıkardı. Günübirlik tatil için Gölcük Tabiat Parkı'nı tercih edenler, göl çevresinde yürüyüş yaparak ve iskelede hatıra fotoğrafı çektirerek tatillerini ölümsüzleştirdi.

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

"KIŞIN VERDİĞİ GÜZELLİK BU"

İzmit'ten gelen Emir Çelen, yaptığı açıklamada, "Bizim memleketimizde de kar var ama burasının eşsiz güzelliği var. Gerçekten kışın verdiği güzellik bu. Her yer bembeyaz. Farklılık güzel şey. Kış geç geldi ama iyi oldu. Burayı çok beğendik." dedi.

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

Kar Gölcük Tabiat Parkın güzel görüntüler oluşturdu

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