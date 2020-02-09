Kar Karadeniz'i etkisi altına aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Cuma günü için uyarıda bulunduğu kar yağışı,dün sabah saatlerinde başladı.

Yağış nedeniyle Karadeniz’de birçok ili beyaza büründü.

Trabzon, Samsun ve Ordu'ya 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Kar, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Kara hasret kalan Samsunlular, pazar sabahına bembeyaz bir görüntüyle uyandı. Kar topu oynayan, kardan adam yapan vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekerek karın keyfini çıkardı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon ve Rize'de tüm okullar 2 gün tatil edildi.

Giresun'da Giresun Merkez, Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere ve Görele ilçelerindeki okullarda bir günlüğüne eğitime ara verildi.

Ordu Valiliği, 10 Şubat Pazartesi günü, ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde, eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

SAHİPSİZ HAYVANLAR VE KUŞLAR UNUTULMADI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu’nun talimatıyla, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için şehir merkezi ve ilçelerin muhtelif yerlerine yem bırakıldı.

MAHSUR KALAN KİŞİLER KURTARILDI

Trabzon'da karla mücadele çalışmalarına il genelinde ara vermeden devam eden Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi, mahsur kalan vatandaşlar ve hastaneye ulaşması gereken hastaların da imdadına yetişiyor. Kentte 2 gün içinde 15 hasta ve mahsur kalan vatandaş, ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere ulaştırıldı. Şalpazarı ilçesinin Geyikli Mahallesi'nde kar nedeniyle mahsur kalan yatalak hasta İfaket Evren de belediye ekiplerince evinden alınıp, Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karadeniz'de belediye, özel idare ve karayolları ekipleri ortaklaşa gerçekleştirdiği kar temizleme çalışmalarını, kesintisiz olarak sürdürüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün son hava tahmin raporuna göre, hafta sonu etkili olan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Yeni haftayla birlikte kar yağışı, yerini soğuk bir havaya bırakıyor. Pazartesi günü Samsun’da, hava parçalı bulutlu olacak, en düşük sıcaklığın ise sıfırın altında eksi 2 derece olması bekleniyor.