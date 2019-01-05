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Kar Kaz Dağları'nda masalsı manzaralar yaşatıyor

Bursa Çanakkale arasında yer alan Kaz Dağları'nda dün 20 santimetrelik kar yağışı oldu. Zorlu hava şartları yüzünden çile çeken insanlar, aynı zamanda karın keyfini de yaşadı.

İHA | 05.01.2019 - 08:44..
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Kaz Dağları dün akşam saatlerinde başlayan ve geceyi çileli bir hale getiren kar yağışının ardından sabaha eşsiz bir manzara ile uyandı.

KAZ DAĞLARI'NA 20 SANTİMETRE KAR YAĞDI

Kaz Dağları’nın eşsiz kar manzaralarını görmek için yürüyüş grupları bölgeye adeta akın etti.

Dün akşam saatlerinde başlayan ve onlarca aracın bölgede mahsur kalmasına sebep olan kar yağışı sabah saatlerinde kesildi.

Yaklaşık 20 santimetre kadar yağan kar Kazdağları’nda eşsiz manzaralar oluşturdu.

Kar Kaz Dağları'nda masalsı manzaralar yaşatıyor

YÜRÜYÜŞ GRUPLARI KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Özellikle, Kapanca, Hanlar bölgesinde yürüyüş grupları bu güzel manzaraları kaçırmak istemediler.

Hanlar mevkiinde yürüyüş yapan ABK Doğa Grubu sorumlusu Cahit Sarıbek, “Grubumuz ile bu gün Hanlar’a geldik. Kazdağları’nda karda yürüyüş yapacağız. Şu anda 23 kişiyiz. Hanlar’dan Kapanca’ya ineceğiz. Orada bir çayımızı içeceğiz. Ondan sonra Gülsüm Ana’nın orada bitireceğiz. Bugün 4 buçuk 5 kilometre yürüyeceğiz” dedi.

Kazdağları’nın kar yağışı sonrasında oluşan eşsiz kartpostallık manzaraları ise havadan görüntülendi.

Kar Kaz Dağları'nda masalsı manzaralar yaşatıyor

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