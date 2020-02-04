taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9789
Euro
6.6057
Altın
1560.71
Borsa
121988.96
Gram Altın
299.888
Bitcoin
54772.5

Kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu

Sivas'ta, bir sürücü kar küreme aracını seyrederken, yoldan geçmekte olan tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise kameraya yansıdı.

İHA | 04.02.2020 - 17:22..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Sivas'ın İmranlı ilçesinde, tesiste vakit geçiren bir tır sürücüsü, yolda devam eden kar temizleme çalışmalarını izlerken neredeyse yoldan geçmekte olan tırın altında kalıyordu.

SON ANDA FARK ETTİ

Kar küreme aracını seyreden sürücü, gelmekte olan tırı fark etmedi. Tır kendisine çarpmak üzereyken tırı son anda fark edip geri çekilerek, tırın altında kalmaktan saniyeler ile kurtuldu.

Olaya şahit olan Ramazan Ülker, arkadaşının dikkatsizliğinin neredeyse canına mal olacağını belirtip, son anda kurtulduğunu belirtti.

Sivas’ta kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu

Kar küreme aracını seyrederken canından oluyordu

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel'in görüşmesinde, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Mersin'de balıkçıların ağına 2 ceset takıldı
Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında, denizde 2 erkek cesedi bulundu.
Gemiler fırtına uyarısıyla Sinop Limanı'na sığındı
Karadeniz’de yarın beklenen fırtına öncesi uluslararası yük taşımacılığı yapan gemiler, Sinop’un doğal limanına demirledi.
Çin'den mal gelmeyince Eminönü esnafının stokları tükendi
Eminönü'nde çoğunlukla Çin menşeli ürünlerin satıldığı Tahtakale'de, Çin'den mal gelmemesi ve müşterilerin Çin'den gelen ürünlere temkinli yaklaşması nedeniyle satışlar düştü.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

Çocukları otobüsten atan şoför görevden alındı

387
Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

Demet Akalın, kızı için minibüs aldı

236
ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

ABD Türkiye'yi desteklediğini açıkladı

259
Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

Ali Babacan'ın partisi şubat ayının sonuna kaldı

283
Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

Çin'de milyonlarca insan 'zoraki' uzaktan çalışıyor

52
Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

Avrasya Tüneli'ne gelen zam Ulaştırma Bakanı Turhan'a soruldu

636
Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

Diyarbakır'da tek kolon üzerine 3 katlı bina

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir