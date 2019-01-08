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Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Manzara fotoğrafı çektirmek isteyen 27 yaşındaki Şahin Cengiz, 15 metre yükseklikten düştü.

DHA | 08.01.2019 - 02:26..
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Denizli'de yaşanan olayda Şahin Cengiz, 3 arkadaşıyla birlikte kar yağışında gezintiye çıktı. Cengiz, burada fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Düştükten sonra da engebeli arazide yaklaşık 30 metre yuvarlanan Cengiz'in ayağı kırıldı.

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda polis, İtfaiye ve AFAD ekibi, kurtarma operasyonu başlattı. Kar yağışı altında engebeli arazide zor şartlar altında yapılan arama çalışmasında itfaiye ekipleri, yaralı Cengiz'e ulaştı. Kurtarma ekibinde yer alan sağlık personelleri, hipotermiye giren Cengiz'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Ekiplerin 1 saatlik koordineli çalışmasının ardından kurtarılan Cengiz, sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 


Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü

Kar manzaralı fotoğraf çekerken ölümden döndü




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