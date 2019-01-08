Kar nedeniyle eğitime ara veren iller

9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olduğu illerin listesi;

SAMSUN

Samsun'da kar yağışı nedeniyle Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yarın eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

Samsun Valiliği tarafından alınan kararla Vezirköprü ve Havza ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim ve öğretime tüm okullarda yarın bir gün süreyle ara verildi. Ayrıca bu ilçelerde yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

BİNGÖL

Bingöl genelinde okullar, kar yağışı etkisini devam ettirmesi nedeniyle yarın içinde tatil edildi.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada;"İlimizdeki yoğun kar yağışı, tipi nedeniyle il geneli tüm ilk ve orta dereceli okullarda 09.01.2019 Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir"denildi.

Valilik kamuda çalışan engelli ve hamilelerinde izinli sayılacağını bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bugünde okullar tatil edilmişti.

KARAMAN

Karaman’da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okulların yarın tatil edildiği bildirildi.

Karaman Valiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde bu gece ve yarın için kar yağışıyla birlikte kuvvetli buzlanma ve don beklendiğinden Karaman merkez ve merkeze bağlı köylerimizde 09.01.2019 Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullar, 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Ayrıca aynı tarihte, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelliler, hamileler, harp malulü ve gaziler de idari izinli sayılacaklardır” denildi.

DÜZCE

Düzce’de devam eden kar yağışı sonrasında Valilik tarafından eğitime yarın 1 günlük ara verildiği açıklandı. Düzce Valiliği, ilde devam eden kar yağışı sonrasında yarından geçerli olmak üzere eğitime 1 gün ara verileceğini açıkladı. Açıklamada, devam eden kar yağışı ardından gece saatlerinde yaşanacak olası buzlanmaların olumsuzluk oluşturmaması adına ilköğretim, lise ve ortaöğretimde yarın ara verileceği bildirildi.

SAMSUN

Samsun’da yoğun kar yağışı dolayısıyla 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vezirköprü ve Havza ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca adı geçen ilçelerde aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” denildi.

ANTALYA

Antalya'nın Elmalı ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün öğleden sonra ve yarın tam gün tatil edildi. Antalya'nın Elmalı ilçesinde de kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Akseki ve İbradı ilçelerinin ardından Elmalı ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bugün öğleden sonra ve yarın tam gün eğitim ve öğretime ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bugün öğleden sonra ve yarın tam gün idari izinli sayılmasına karar verildi.

TOKAT

Tokat il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süre ile tatil edildi. Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 09 Ocak 2019 Çarşamba günü resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerimiz ile birlikte özel eğitim okul ve kurumlarında eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

ERZURUM

Erzurum’da akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi. Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde bulunan tüm okul öncesi, ilköğretim okulları, liseler ve özel eğitim ve öğretim kurumları 9 Ocak 2019 Çarşamba günü 1 gün tatil edilmiştir. Kurum ve kuruluşlarda çalışan engelli personel ile hamile bayanlar da idari izinli sayılacaktır” denildi.

YOZGAT

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle çarşamba (yarın) günü il genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu personellerinin de Çarşamba günü idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BİTLİS

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı ve elverişsiz hava şartları nedeniyle tüm okullar 1 gün süreyle tatil edildi. Tatvan Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilerin değerlendirilmesi neticesinde; mevcut kar yağışının Tatvan genelinde gece ve yarın gün boyu devam edeceği, buna bağlı olarak buzlanma ve don olayı beklendiğinden 9 Ocak 2019 Çarşamba günü Tatvan merkez ve köylerinde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında Tatvan ilçesinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır" denildi.

KAYSERİ

Kayseri'de yoğun kar dolayısıyla yarın 5 ilçede eğitime ara verildi. Kayseri'de sabah saatlerinde etkisini gösteren ve gün boyu devam eden kar yağışının ardından yarın Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve Yahyalı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliği de yarın kar nedeniyle eğitime ara verildiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kar yağışının devam edeceği belirtilerek, "Aşırı buzlanma oluşabileceği nedeniyle Çarşamba günü il genelinde eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli personel bir gün idari izinli sayılacaktır. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızın kış şartlarının gerektirdiği tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" denildi.

AMASYA

Amasya’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları dolayısıyla yarın il genelindeki okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Sosyal paylaşım sayfasından açıklamada bulunan Vali Dr. Osman Varol, “Değerli öğrencilerimiz, sevgili gençler; il merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bağlı olumsuz koşullar nedeniyle sağlığınız ve güvenliğiniz için, 09 Ocak Çarşamba günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verdik” ifadelerini kullandı. Varol, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağını belirtti.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Besni ve Gölbaşı ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Gölbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada okulların 1 gün tatil edildiği duyuruldu. İlçedeki tüm okulların 9 Ocak Çarşamba günü tatil edildiği belirtilen açıklamada hamile, yaşlı ve engelli çalışanların da idari izinli olarak sayılacağı duyuruldu.

KAHRAMANMARAŞ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Kahramanmaraş'ın 7 ilçesinde okullar da tatil edildi. Elbistan, Afşin, Ekinözü, Göksun, Nurhak, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde Yeşilova ve Kastal mahallelerindeki orta okullar hariç yarın 1 gün süreyle eğitime ara verilirken, engelli ve hamile kamu çalışanları da bir gün idari izinli sayılacak.

ÇORUM

Çorum'da yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle 7 ilçede eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, yaptığı açıklamada, "Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ,Boğazkale, Oğuzlar, Laçin ilçelerimizde 9 Ocak 2019 Çarşamba günü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

ELAZIĞ

Elazığ’da yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar tatil edildi. Meteorolojinin uyardığı yoğun kar yağışı Elazığ’da etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle göz gözü görmez hale geldi. Valilikte okulların yarın için tatil edildiğini bildirdi. Valilik açıklamasında, "Yoğun kar yağışı nedeniyle 09 Ocak 2018 Çarşamba günü ilimiz genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi. Açıklamada kamuda çalışan hamile ve engellilerin de izinli sayıldığı belirtildi.