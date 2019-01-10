Adaklı ilçesinde ikamet eden ve solunum sıkıntısı çeken 73 yaşındaki Ahmet Çimengül rahatsızlandı. Çimengül'ün ailesi durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.
SAĞLIK EKİPLERİ KAR NEDENİYLE ULAŞAMADI
Kar yağışı nedeniyle ilçeye gidemeyen sağlık görevlileri, durumu UMKE ekiplerine aktardı.
Yoğun uğraşlar sonucu hastaya ulaşan ekipler, durumun aciliyeti nedeniyle hava ambulans istedi. Gelen ambulansa helikopter ile Ahmet Çimengül Bingöl Devlet Hastanesi’ne nakil edildi.
Kar nedeniyle ulaşılamayan hastanın imdadına UMKE yetişti VİDEO