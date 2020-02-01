Kar nedeniyle yoldan yürüyen yaşlı adama otomobil çarptı

Bolu'nun Yaşamkent Mahallesi'nde yoğun kar yağışından dolayı karla kaplı kaldırımdan yürüyemeyen yaşlı bir adama, yol kenarında olduğu sırada kavşağa hızlı giren otomobil hızla çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adam, karların üzerine düştü.

Yolldan yürüyen yaşlı adama otomobil çarptı İZLE

HASTANEYE KALDIRILDI

Otomobil sürücüsü ve çevredekilerin yardımına koştuğu yaralı adam, olay yerine çağırılan 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.