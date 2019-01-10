taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.481
Euro
6.34325
Altın
1293.205
Borsa
91156.88
Gram Altın
228.016

Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

Kar yağışının ardından beyaza bürünen Düzce'nin yüksek kesimleri, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

AA | 10.01.2019 - 01:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.

Kar yağışı 4 gün boyunca, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.

Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

KAR YAĞIŞI SONRASI GÜZEL GÖRÜNTÜLER

Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve kentin yüksek kesimlerinde bulunan Deprem Konutlarında kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.  
Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz 'beyaz örtü'yle büyülüyor VİDEO

Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

Çin'den ABD ve Kanada'ya Huawei misillemesi tehdidi

1
2018'de Metrobüsler rekor kırdı

2018'de Metrobüsler rekor kırdı

24
Yunanistan için erken seçim sinyali

Yunanistan için erken seçim sinyali

2
Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

Tatvan’da trafik kazası: 5 yaralı

0
Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir