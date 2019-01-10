Kar sonrası Düzce'de kartpostallık görüntüler

Beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimleri, seyrine doyumsuz görüntüler sunuyor.
Kar yağışı 4 gün boyunca, D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişi ile Topuk Yaylası, Güzeldere Şelalesi, Kardüz ve Samandere gibi şehrin yüksek kesimlerinde etkili oldu.
KAR YAĞIŞI SONRASI GÜZEL GÖRÜNTÜLER
Bolu Dağı'nın Düzce kesimi, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu ve kentin yüksek kesimlerinde bulunan Deprem Konutlarında kar yağışının ardından güzel manzaralar oluştu.
Dağları kaplayan beyaz örtü, drone ile görüntülendi.
Batı Karadeniz 'beyaz örtü'yle büyülüyor VİDEO