Kar tatili ilan edilen iller ve ilçeler

Erzincan genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle Çarşamba günü okullar bir gün süreyle tatil edildi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 05 Şubat 2020 Çarşamba günü okulların tatil edildiğini belirtti.

AĞRI

Ağrı’da yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi.

VAN

Van’da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde bugün için okullar tatil edildi.

DİYARBAKIR-KULP

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yapışı nedeni ile okullar bir gün tatil edildi.

SİİRT-PERVARİ

Siirt'in Pervari ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

TUNCELİ-OVACIK

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

BİNGÖL-KARLIOVA

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların bugün da tatil edildiği bildirildi.

Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

ŞIRNAK-BEYTÜŞŞEBAP

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç, Bölücek, Güneyyaka köylerinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.

Kato Dağı eteklerinde bulunan yüksek rakımlı köylerde eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, ilçeye bağlı 3 köyde aşırı kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiğini söyledi.