Kar tatili isteyen öğrenciler kaymakam ile bir araya geld

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Kaymakamı Cafer Sarılı, geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışında sosyal medyadaki hesabından "Kar tatili yok, eğitime devam ediyoruz. Günaydın herkese" diye yazarken, tatil isteyen öğrenciler Sarılı’yı mesaj yağmuruna tuttu.

ELEŞTİRİYİ HOŞGÖRÜYLE KARŞILADI

Kar yağışı nedeniyle sosyal medya üzerinden tatil isteğini dile getiren Yunus isimli öğrencinin "Makam arabasından dışarısı gözükmüyor galiba" diye sorması üzerine Kaymakam Sarlı, "Gayet güzel gözüküyor Yunus. Okuldan sonra çay ısmarlayabilirim" diye cevap verdi.

YEMEK YEDİLER

Kaymakam Sarılı karşılıklı yazışmaların ardından öğrencileri makamında kabul ederek birlikte çay içip yemek yedi. Öğrenciler, makamdan ayrılırken Çorlu İlçe Kaymakamı Cafer Sarılı’yı tanımaktan ve yapılan hoş sohbetten çok mutlu olduklarını söyledi.

Kaymakam Sarılı da bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti ifade ederek her birine başarılar diledi.









