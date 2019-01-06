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Kar tatillerinde ek ders ücreti kesilmeyecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kar tatillerinde görev yapmayan öğretmenlerin ek ders ücretlerinde kesintiye gidilmeyeceğini bildirdi.

Haber Merkezi | 06.01.2019 - 10:21..
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Karın yağması pek çok ilde eğitime ara verilmeye başlandı.

Valiliklerin yaptığı açıklamalarla okullar tatil ediliyor. Buna göre, kar tatillerinde okula gitmeyen öğretmenlerin ek ders ücretleri ne olacak sorusu da gündeme geldi.

ÜCRETTE KESİNTİYE GİDİLMEYECEK

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) daha önce yaptığı açıklamada bu tür durumlarda öğretmenlerin görevlerini yerine getirmiş sayacaklarını açıkladı.

Kar tatillerinde ek ders ücreti kesilmeyecek

GÖREVLERİNİ YAPMIŞ SAYILACAKLAR

Bu hükümlere göre, herhangi bir nedenle eğitime ara verilmesi kararlaştırılan il ve ilçelerde görev yapan eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacaklarından ek ders ücretleri tam ödenecektir.

Kar tatillerinde ek ders ücreti kesilmeyecek

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