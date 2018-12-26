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Kar temizlemek için çıktığı çatıdan düştü

Sivas'ta bir otelde çalışan işçi, kar temizlemek için çıkmak istediği 4 katlı binanın çatısından, merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

İHA | 26.12.2018 - 17:28..
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Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayda B.G., yağan karı temizlemek için otelin yanında bulunan 4 katlı apartmanın çatısından, otelin çatısına geçmek istedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Bu sırada otel çalışanı B.G., bakır levhanın kırılmasıyla apartmanın merdiven boşluğundan zemine düştü. Otel çalışanının düştüğünü görenler, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından B.G., ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. B.G,. tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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