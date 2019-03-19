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Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü kar ve tipi nedeniyle Türkiye genelinde 30 yol güzergahının ulaşıma kapandığını bildirdi.

AA | 19.03.2019 - 10:24..
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Batıda mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı, doğuda yerini kar esaretine bırakıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde kar ve tipi  nedeniyle 30 yol güzergahı ulaşıma kapandığı bilgisini verdi.

KAPALI OLAN YOLLAR

Karayolları'ndan yapılan açıklamaya göre, 30 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Açıklamada, saat 01.00 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:

Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

"Ayrancı-Erdemli, Karaman-Silifke (Mara Yolu), Tarasçı-Cevizli, Karaman-Kırobası, Mersin-Karaman il sınırı (Güzeloluk), Pertek-Çemişgezek-Ovacık, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Yomra- Özdil-Gümüşhane il sınırı, Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Beşikdüzü-Sisdağı, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Erzurum-Tekman, Kağızman-Cumaçay, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, Erzincan-Başköy, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy, Erzincan ayrımı-Başköy Çayırlı, Üçdam-Yedisu, Göle-Bozkuş-Selim, Yalnızçam-Ardanuç, Cumaçay-Akçay yolu."

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