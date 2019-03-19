Kar ve tipi nedeniyle 30 kara yolu ulaşıma kapandı

Konya'da inşaat işleriyle uğraşan bir adamın yaptığı mezar taşı, kişinin özgeçmişini ve duaları okuyor.

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Toyota üçüncü zaferini elde etti

Toyota, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nın (WEC) altıncı ayağı olan 1000 Mil Sebring Yarışı’nı kazanarak 151 puanla en yakın rakibiyle olan farkını daha da açtı.