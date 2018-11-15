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Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti

Kars’ta etkili olan kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler, araçlarına kış lastiği taktırmak için lastikçilere koştu.

İHA | 15.11.2018 - 09:49..
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Havaların sıcak ve güneşli gitmesini fırsat bilen ve araçlarına kışlık lastiklerini taktırmayan sürücüler, kar yağışına aniden yakalanınca soluğu oto lastikçilerde aldı. Oto lastikçilerin yolunu tutan yoğunluğa neden olurken, bazı sürücüler ise lastiklerini değiştirmek için saatlerce bekledi.

Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti

"YAĞMASINI BEKLEMİYORDUK"

Oto Lastikçide sıra bekleyen Hakan Can, "Havalar çok güzeldi biz karın yağmasını beklemiyorduk aniden kar yağdı ve biz de acil bir şekilde lastikleri değiştirelim mağdur olmayalım." dedi.

Kar yağışının ardından kış lastiği satışlarında ciddi bir artış olduğunu dile getiren Hakan Ögel, "Karın yağmasıyla işlerimiz açıldı. Kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar soluğu burada aldı. Lastiğini değiştirmeyen vatandaşlarımız geldi ve işlerimiz yoğunlaştı ve yoğun bir şekilde çalışıyoruz.” diye konuştu.

Kar yağışı sürücüleri olumsuz etkilerken, uzun süreden beri işleri durgun olan lastikçilerin ise kar yağışıyla birlikte yüzü güldü.

Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti



Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti



Kar yağdı, sürücüler oto lastikçilere akın etti

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