Kar yağışı için önlem almayan sürücüler yolda ilerleyemedi

Tüm yurtta olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da kar yağışı şiddetini artırdı. Kuzey ilçelerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçerken, Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler ise uzun kuyruklar oluşturdu.

KIŞ YOLCULUĞU İÇİN ÖNLEM ALMAYAN SÜRÜCÜLER TRAFİĞİ TIKADI

Kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların yolda kalması, trafiği durma noktasına getirdi. Şehrin çıkışında kar lastiği ve zincir bulunmayan araçların ve ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmedi.

SÜRÜCÜLER BİRBİRLERİNE YARDIM ETTİ

Tekir Mahallesi’nde yolda kalan araç sürücüleri dinlenme tesislerine sığınırken, yolda kalan sürücüler ise birbirlerine yardım ederek araçlarını ittirdi.

UYARILAR DİKKATE ALINMIYOR

Kar küreme araçları çalışmalarını aralıksız sürdürürken, yolda kalan araçlar çekiciler marifetiyle yoldan kaldırıldı. Kar yağışı nedeniyle araçlarında kar lastiği ve zincir bulunamayan sürücüler, uyarıları dikkate almadıkları için yolda kaldıklarını söyledi.