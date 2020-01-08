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Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar

Yoğun kar yağışı nedeniyle çalıştıkları yerde 2 gündür mahsur kalan bekçileri, belediye ekipleri kurtardı.

İHA | 08.01.2020 - 16:49..
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Bilecik’in Bozüyük ilçesine 15 kilometre mesafede bulunan özel bir güneş enerji santralinde görevli iki bekçi, yoğun kar yağışı nedeni ile tesiste mahsur kaldı.

İki gün boyunca mahsur kalan bekçiler, kar sularını eriterek su ihtiyaçlarını karşıladıklarını söylerlerken, bekçileri belediye ekipleri kurtardı.

"KARLARI ERİTEREK İÇTİK"

İki gündür aç kaldıklarını, karları eriterek su ihtiyaçlarını gördüklerini anlatan bekçi Bilal Aydoğan, "Burada 2 gündür mahsur kaldık. Buraya aracımız ile geldik, ama nöbet sonrası dönemedik. Bizleri buradan kurtaran Bozüyük Belediyesi ekiplerine çok teşekkür ederiz. Eğer bizleri kurtarmaya gelmeselerdi büyük bir mağduriyet yaşayacaktık." dedi.

Öte yandan belediye ekipleri, kurtarma çalışmalarının ardından tesiste bulunan bekçilerin gıda ihtiyaçlarını da karşıladı.

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -1

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -2

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -3

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -4

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -5

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -6

Kar yağışı yüzünden 2 gün boyunca mahsur kaldılar -7

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