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Kar yağışında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Yavru köpeğin yardımına Şuhut Belediyesi İtfaiye ekipleri yetişti.

İHA | 14.12.2018 - 02:16..
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Afyon'da yoğun kar yağışı nedeniyle  mahsur kalan yavru köpek, havlaması ile etrafta bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlar yavru köğeğin mahsur kaldığını görünce Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’a haber verdi.

Kar yağışında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kar yağışında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı VİDEO

İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Başkan Bozkurt, konu ile hassas bir şekilde ilgilenerek Şuhut Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerini görevlendirdi. İtfaiye ekipleri Gali Çayı’na gelerek mahsur kalan yavru köpeğin imdadına yetişti. Başarılı bir operasyon ile kurtarılan yavru köpek barınağa götürüldü. Ayrıca itfaiye ekipleri tarafından mahsur kalan yavru köpeğe ekmek ve süt verildi.
Kar yağışında mahsur kalan yavru köpeği itfaiye kurtardı

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