taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7487
Euro
6.3272
Altın
1456.78
Borsa
107221.03
Gram Altın
269.303
Bitcoin
43474.35

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de bir mağazada indirim fırsatını değerlendirmeye çalışan müşteriler çıkan izdihamda camları kırdı. Kırılan camlar nedeniyle 3 kişi yaralandı. Mağaza satışı durdurdu.

İHA | 29.11.2019 - 14:26..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Bugün tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı. Maltepe'de bir mağazada indirim nedeniyle izdiham yaşanınca camlar kırıldı.

KUYRUKLAR METRELERCE UZADI

Dünyada her yıl Kasım ayının son haftasında indirimli satışların yapıldığı alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de gerçekleşti.

Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi.

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

İŞ YERİ SAHİBİ SATIŞI DURDURDU

Ardından satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu. Mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışın durdurulduğunu söyledi.

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

3 KİŞİ YARALANDI

Alışveriş çılgınlığından geriye ise mağazanın kırık camları kaldı. İzdiham sırasında kırılan camların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

Hande Fırat canlı yayına devam edemedi

62
Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

Sahte peygamberin cenazesine imam gönderilmeme nedeni

272
Berat Albayrak, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

Berat Albayrak, Abdülkadir Ömür'ü ziyaret etti

121
CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

CNN Türk'te tepki çeken filtre haberi

118
Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

Merkez Bankası: Enflasyondaki düşüş ön plana çıktı

304
Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

Trump Taliban ile görüşmeye başladıklarını ifade etti

72
Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

Libya'yla imzalanan anlaşmanın Türkiye için önemi

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir