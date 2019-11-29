Kara cuma çılgınlığında 3 kişi yaralandı

Bugün tüm dünyada yaşanan alışveriş çılgınlığı İstanbul'da olaylı başladı. Maltepe'de bir mağazada indirim nedeniyle izdiham yaşanınca camlar kırıldı.

KUYRUKLAR METRELERCE UZADI

Dünyada her yıl Kasım ayının son haftasında indirimli satışların yapıldığı alışveriş çılgınlığı Maltepe'de de gerçekleşti.

Bir mağazada indirim olduğunu duyan çok sayıda kişi mağazanın önüne akın etti. Uzun kuyruklar oluşurken, ambulans da kapıda bekledi.

İŞ YERİ SAHİBİ SATIŞI DURDURDU

Ardından satışın başlamasıyla mağazada izdiham oluştu. Mağazanın camları kırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Mağazanın camlarının kırılmasıyla iş yeri sahibi satışın durdurulduğunu söyledi.

3 KİŞİ YARALANDI

Alışveriş çılgınlığından geriye ise mağazanın kırık camları kaldı. İzdiham sırasında kırılan camların isabet ettiği 3 kişi yaralandı.