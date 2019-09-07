Kara delik fotoğrafına 3 milyon dolarlık ödül

Dünya’dan 500 bin katrilyon kilometre uzaklıktaki bir galaksinin merkezindeki kara delik, fotoğraflanmıştı.

Görüntü, 20 ülkeden 347 bilim insanının ortak çalışmasıyla alınabilmişti.

Bilim insanları, dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları fotoğrafı geçen nisanda paylaşmıştı.

40 milyar kilometre çapındaki kara deliğin kütlesi, Güneş’ten 6.5 milyar kat büyüklükte. Kara deliğin çevresindeki yıldızları, gezegenleri, gazı, tozu ve her çeşit elektromanyetik radyasyonu yuttuğunu gösteren fotoğraf, kütle ile çekim gücü arasındaki bağlantının bilimsel kanıtı olmuştu.

BİLİMİN OSCARI

Kara delik görüntüsünü, teleskopla yakalamak mümkün değildi. Bu fotoğraf, Katie Bouman (29) isimli bilgisayar mühendisinin geliştirdiği bir algoritma sayesinde çekilebilmişti. İşte tarihe geçen o ekip, ‘Bilimin Oscar’ı olarak adlandırılan 3 milyon dolarlık (17 milyon TL) ‘2020 Çığır Açan Buluş Ödülü’nü kazandı.