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Kara Kuvvetlerine FETÖ operasyonu: 44 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 38'i muvazzaf 44 zanlının yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haber Merkezi | 16.11.2018 - 12:03..
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem yapılanmasının ortaya çıkarılması ve ankesörlü telefonlardan FETÖ üyeleriyle yapılan ardışık aramaların tespitine yönelik çalışma yürütüldü.

44 ŞÜPHELİ

Soruşturma kapsamında 38'i muvazzaf, 2'si meslekten ihraç edilen, 2'si emekli, biri askeri okuldan ilişiği kesilen ve biri askeri kurumdan istifa eden 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlıların yakalanması için başlatılan operasyon sürüyor.

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