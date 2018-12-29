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Kara saplanan minibüsteki 6 yolcu kurtarıldı

Kar ve tipi nedeniyle minibüste mahsur kalan, içinde 3'ü hasta çocuk 6 kişinin kurtarıldığı açıklandı.

AA | 29.12.2018 - 03:58..
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Ağrı'da Doğubayazıt ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan minibüsteki 3'ü hasta çocuk 6 yolcu, İl Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Bezirhane köyüne bağlı Samanlı mezrasında hastalanan amca çocukları Zeynep (1), Samet (2) ve Sare Deniz’i (3) hastaneye ulaştırmak isteyen yakınları, kar yağışı ve tipi dolayısıyla kapanan yolun açılması için Ağrı İl Özel İdaresi Doğubayazıt şantiyesini aradı.

EKİPLER İLK OLARAK YOLU AÇTI

Ekipler, kepçe ve greyderlerle gittikleri Samanlı mezrasında yaklaşık 6 saatlik bir çalışma sonrası kapanan yolu temizleyerek ulaşıma açtı.

Ardından çocukları hastaneye yetiştirmek üzere içinde 3'ü çocuk 6 kişiyle yola çıkan minibüs, Sarıbıyık köyü yakınlarında etkisini artıran tipi nedeniyle kara saplandı.

Minibüstekileri kurtarmak için tekrar harekete geçen ekipler, ulaştıkları aracı iş makinelerine bağladıkları halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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