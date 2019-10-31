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Kara yolunda cesedi bulunan adam cinayete kurban gitti

Afyonkarahisar'da geçen ağustos ayında kara yolu kenarında cesedi bulunan 40 yaşındaki adamın, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Adamın eşi, bacanağı ve yeğeni tutuklandı.

DHA | 31.10.2019 - 16:21..
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Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Seydiler beldesi yakınlarındaki kara yolu kenarında bulunan çalılık alanda, 16 Ağustos günü 35-40 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

CESEDİ ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Yaklaşık 20 gün önce öldüğü değerlendirilen ve çürümeye başlayan cesedin yanında, bir adet boş kovan da bulundu. Yapılan otopside, ölenin başından vurulduğu tespit edildi.

PTS KAYITLARI İNCELENDİ

Çalışma başlatan Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıpları mercek altına aldı. Yol güzergahındaki araç geçişleri ile Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını da inceledi. Yürütülen çalışma sonunda, Samsun'dan kayıp başvurusu yapılan Sedat Aker'in eşkali ile cesedin fotoğrafları karşılaştırıldı. Böylelikle cesedin, Samsun'un Canik ilçesinde yaşayan Sedat Aker'e ait olduğu belirlendi. Aker'in İzmir'de inşaat işçisi olarak çalıştığı, 7 Ağustos günü Kurban Bayramı nedeniyle bacanağı İ.G. ile yeğeni S.G.'nin 22 LR 463 plakalı otomobiliyle, Samsun'a doğru yola çıktığı tespit edildi.

Kara yolunda cesedi bulunan adam cinayete kurban gitti

EŞİ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Bunun üzerine Aker'in eşi A.'nın ifadesine başvuruldu. A. Aker ifadesinde, İ.G. ve S.G.'nin kendisine eşinin bayramda gelip gelmeyeceğini sorduğunu, ikilinin İzmir'e giderek Sedat Aker'i yok edeceklerini ve bir daha köye gelemeyeceğini söylediklerini, 8 Ağustos günü de telefonla arayarak, "İş bitti. Kimseye bir şey deme, soran olursa biz İzmir'e gitmedik." dediklerini anlattı.

Kara yolunda cesedi bulunan adam cinayete kurban gitti

EŞİ, BACANAĞI VE YEĞENİ TUTUKLANDI

Eşi, Sedat Aker'in İ.G. ve S.G. tarafından öldürdüğünü söyledi. Gözaltına alınan Sedat Aker'in eşi A. tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. İ.G. ve S.G. ise HTS kayıtları ve PTS incelemeleri sonunda Samsun'da yakalanarak gözaltına alındı. Bacanak ve yeğen de sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne gönderildi..

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