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Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

Muğla'da, dünyaca ünlü Karabağlar Yaylası'nda maden aranmasına yönelik tepkilere duyarsız kalınmadı.

DHA | 27.08.2019 - 21:47..
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Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

Düz arazide bulunma özelliği ile dünyaca ünlü olan Muğla'daki Karabağlar Yaylası, 3'üncü Derece Doğal Sit Alanı'nda bulunmasına rağmen, geçtiğimiz günlerde Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından, bölgede taşkömürü araması yapılmak istendi.

YÖRE HALKININ TEPKİSİ

Durumu öğrenen yöre halkının tepki göstermesi üzerine, sondaj çalışmaları durduruldu.

Konuya ilişkin AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete tarafından yazılı açıklamada bulunuldu. Ortak olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üzülerek gördük ki, Fethiye körfezindeki doğa katliamına ve çevre felaketine sebep olan anlayış tarafından bir algı operasyonu yapılarak Muğlalı hemşerilerimizin dikkati başka yöne çekilmeye çalışılmıştır.

GÜZELLİKLERİ KORUYACAĞIZ

Bu vesile ile yapılmak istenilen çalışma tarafımızca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Murat Kurum'la görüşülmek sureti ile tekrar değerlendirilmek üzere bölgede yapılan sondaj çalışması durdurulmuştur. Muğla'mıza zarar verecek hiçbir oluşuma asla müsaade etmeyeceğimizi, bilakis Muğla'mızın sahip olduğu tüm güzellikleri koruyacağımızı bir kez daha saygıyla ifade etmek isteriz."

Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

Karabağlar Yaylası'ndaki sondaj çalışmaları durduruldu 

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