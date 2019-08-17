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Karabüklü çiçekçi Zambiyalı genç kızla evlendi

27 yaşındaki Faruk Ceylan, iş yerine çiçek almak için gelen Zamibyalı Nicole Mkandawire ile dünyaevine girdi.

DHA | 17.08.2019 - 13:23..
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Karabük'te Türk geleneklerine uygun ilginç bir düğün yapıldı.

İLK ANDA AŞK

Kentte çiçekçilik yapan Faruk Ceylan, iş yerine çiçek almaya gelen Karabük Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Zambiyalı Nicole Mkandawire'ye aşık oldu.

Karabüklü çiçekçi Zambiyalı genç kızla evlendi

BAŞTA NİCOLE KABUL ETMEDİ

Nicole kendisini beğenen ve konuşmak isteyen Faruk Ceylan'ın isteğini kabul etmeyerek iş yerinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN GÖRÜŞTÜLER

İstanbul’a yerleşen Faruk Ceylan, daha sonra sosyal medyadan bulduğu Nicole Mkandawıre ile görüşmeye başladı. Faruk Ceylan, okuldan mezun olan Nicole Mkandawıre ile dünya evine girdi.

Karabüklü çiçekçi Zambiyalı genç kızla evlendi

MUHTEŞEM BİR DÜĞÜNLE EVLENDİLER

Ceylan çifti düğün salonunda yapılan muhteşem bir düğünle dünya evine girerken Nicole Mkandawire'in yakınları ise düğün sırasında istek parçalarda bulundu. Oyun havaları ile oynanan düğünde Zambiya şarkılarıyla da dans edildi.

Gecenin geç saatlerine kadar düğün sonunda çift daha sonra gelin arabasıyla İstanbul'a hareket etti.

Karabüklü çiçekçi Zambiyalı genç kızla evlendi

ANLAŞABİLECEĞİZ

Gelinin kayınpederi Sadık Ceylan ise Zambiyalı gelini için, "Çok sevindim, çok iyi bir insan. Kızımız Türkçe biliyor. Anlaşabileceğiz. Annesi İngilizce öğretmeni. Kızıyla anlaşacağız." dedi.

Karabüklü çiçekçi Zambiyalı genç kızla evlendi

İLK DUYDUĞUMDA ŞOK OLDUM

Kayınvalide Melahat Ceylan ise, "İlk duyduğumda şok oldum. ‘Acaba nasıl olur?’ dedim. Yabancılarım dedim. Ama onu tanıdıkça onu sevmeye başladım. Çok iyi birisi, saygılı. Bize devamlı anne ve baba diyor. Bize güzel davranıyor. Mutluyuz. İnşallah ömür boyu böyle gider. Güzel bir yuva olur ömür boyu." diye konuştu.

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