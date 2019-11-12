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Karabük'te 6 kişi mantardan zehirlendi

Karabük’de akşam yemeğinde yedikleri mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 12.11.2019 - 02:43..
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Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Kirkille Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında, ev sahibi ve misafirlerinde akşam yemeğinde yedikleri mantardan dolayı karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti başladı.

Karabük'te 6 kişi mantardan zehirlendi

1'İ BEBEK 6 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yedikleri mantardan zehirlendiklerini düşünen aile üyeleri ve misafirleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 1 yaşındaki Asya Zeynep Kırık ile Bayram Aykut, Nazife Aykut, Abdullah Uysal, Hanım Yirmibeş ve Yeter Kırık hastaneye kaldırıldı. Mantardan zehirlenen 1’i bebek 6 kişinin tedavisi sürüyor.

Karabük'te 6 kişi mantardan zehirlendi

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