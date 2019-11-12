Karabük'te ambulans yüklü çekici kaza yaptı

Bartın'dan Karabük'e doğru ilerleyen, Mustafa Aygün yönetimindeki ambulans yüklü çekici, Karabük-Bartın kavşağında henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarına uçtu.

YARALI AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada, çekici kuma saplanırken, üzerindeki ambulansta devrildi. Kazayı göre diğer sürücüler 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Aygün'ün yaralandığını belirlerken, Aygün ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulans taşıyan çekici yol kenarına uçtu VİDEO